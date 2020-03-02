Купол Рунита — спрятанный радиоактивный мусор США в Тихом океане

В Тихом океане есть бомба замедленного действия. Огромный бетонный купол, заполненный плутонием от ядерных испытаний США, угрожает Тихому океану. И вот теперь он трещит по швам!

Это бетонное сооружение, получившее название «купол Рунита», находится в Тихом океане атолла Эневетак, Маршалловы Острова.

Это сооружение, содержит 101 498 кубических метров радиоактивного мусора, загрязненного плутонием во время американских ядерных испытаний, проведенных на Маршалловых островах.

Плутоний является одним из наиболее токсичных радиоактивных материалов с периодом полураспада до 24 000 лет.

Никто точно не знает, сколько плутония уже появилось в лагуне, Тихом океане и в Мировом океане. Тайфуны или штормовые волны могут разрушить бетонные плиты или нарушить герметичность купола под водой.

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Кроме того, уровень моря может подняться на один метр к 2100 году, что означает, что район будет затоплен. Фукусима-2 назревает в одном из самых райских мест на Земле!