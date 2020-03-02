В Salesforce остался всего один генеральный директор — Марк Бенеф

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Назначенный на должность содиректора Salesforce в 2018 году Кит Блок, в котором видели преемника Бенефа, ушел в отставку.

Единственным генеральным директором компании Salesforce остался ее основатель и председатель совета директоров Марк Бенеф. Кит Блок, назначенный на должность содиректора Salesforce в 2018 году, ушел в отставку, несмотря на то, что многие видели в нем потенциального преемника Бенефа. Курс акций Salesforce после объявления об отставке Блока снизился почти на 3%.

За последний год Salesforce потратила на приобретение других компаний больше 16 млрд долл. В компании ставят на развитие своих облачных решений для бизнеса в соперничестве с более крупными конкурентами — Oracle и SAP. Последний квартал Salesforce закончила с убытком в 248 млн долл., тогда как аналогичный период предыдущего года — с чистой прибылью в 362 млн долл. На первый квартал этого года в компании прогнозируют выручку в размере от 4,88 млрд до 4,89 млрд долл. Аналитики в среднем предсказывали выручку в 4,84 млрд долл.

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