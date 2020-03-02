Купол Рунита — спрятанный радиоактивный мусор США в Тихом океане

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mavit
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В Тихом океане есть бомба замедленного действия. Огромный бетонный купол, заполненный плутонием от ядерных испытаний США, угрожает Тихому океану. И вот теперь он трещит по швам!

Это бетонное сооружение, получившее название «купол Рунита», находится в Тихом океане атолла Эневетак, Маршалловы Острова.

Купол Рунита — спрятанный радиоактивный мусор США в Тихом океане

Купол Рунита — спрятанный радиоактивный мусор США в Тихом океане

Это сооружение, содержит 101 498 кубических метров радиоактивного мусора, загрязненного плутонием во время американских ядерных испытаний, проведенных на Маршалловых островах.

Купол Рунита — спрятанный радиоактивный мусор США в Тихом океане

Плутоний является одним из наиболее токсичных радиоактивных материалов с периодом полураспада до 24 000 лет.

Купол Рунита — спрятанный радиоактивный мусор США в Тихом океане

Никто точно не знает, сколько плутония уже появилось в лагуне, Тихом океане и в Мировом океане. Тайфуны или штормовые волны могут разрушить бетонные плиты или нарушить герметичность купола под водой.

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Купол Рунита — спрятанный радиоактивный мусор США в Тихом океане

Купол Рунита — спрятанный радиоактивный мусор США в Тихом океане

Купол Рунита — спрятанный радиоактивный мусор США в Тихом океане

Кроме того, уровень моря может подняться на один метр к 2100 году, что означает, что район будет затоплен. Фукусима-2 назревает в одном из самых райских мест на Земле!