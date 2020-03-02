Путин внес новые поправки в Конституцию РФ. Русский народ может стать государствообразующим

До 15 июня утвердить поправку в Конституцию РФ, что русский народ является государствообразующим. Такое поручение дал правительству президент России Владимир Путин.

Согласно поручению, кабмин обязан в данные сроки издать документ, утверждающий нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка, сообщает РИА «Новости».

Путин также поручил утвердить еще несколько поправок в Конституцию РФ. Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, одна из них предусматривает упоминание Бога в Конституции. Другая — закрепление запрета для муниципальных служащих иметь иностранные счета и гражданство.

Кроме этого, предложено закрепить в Конституции правопреемство России в отношении СССР, а также недопущение умаления подвига народа в Великую Отечественную войну.

Как сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, Путин также внес ко второму чтению своего законопроекта об изменениях в Конституции поправку о признании брака союзом мужчины и женщины.