Обновленный Volkswagen Passat представлен в России

Компания Volkswagen официально представила обновленный седан Volkswagen Passat для российского рынка. Премьера новинки прошла в башне ОКО комплекса «Москва-Сити» в рамках традиционного Бала немецкой экономики.

Прием заказов на рестайлинговый Passat уже открыт. Седан доступен россиянам с двумя бензиновыми турбомоторами: 1.4 TSI мощностью 150 л.с. или 2.0 TSI с отдачей 190 л.с. Базовый двигатель сочетается с 6-ступенчатой «механикой» или 7-ступенчатым «роботом» DSG, а более мощный 190-сильный – только с «роботом» DSG.



Обновленный Volkswagen Passat. Фото Volkswagen

Комплектаций всего три: Respect (цена от 1 829 000 рублей), Business (от 2 199 000 рублей) и Exclusive (от 2 435 000 рублей).

В базовое оснащение новинки вошли подогрев передних сидений, круиз-контроль с ограничителем скорости, система старт-стоп, боковые зеркала с обогревом и электроприводом, система помощи при старте на подъеме, стальные 16-дюймовые колеса с декоративными колпаками и мультимедийная система с 6,5-дюймовым дисплеем, 8 динамиками, Bluetooth и разъемом USB-C.

«Средняя» комплектация Business включает легкосплавные колеса, трехзонный климат-контроль, передние сиденья с электрорегулировками и массажем, продвинутую мультимедиа с 8,5-дюймовым дисплеем, навигацией и интерфейсом для синхронизации смартфонов App-Connect, датчики дождя, парктроники и камеру заднего вида.



Ларс Химмер и новый Volkswagen Passat. Фото Volkswagen

В «топе» у нового Passat, помимо прочего, есть матричные фары IQ.Light, блок управления климатической системой на заднем ряду, система контроля давления в шинах, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, а также расширенная отделка интерьера.

Цифровая приборная панель, адаптивный круиз-контроль с функцией автоматического экстренного торможения, проекционный дисплей, камеры кругового обзора, панорамная крыша, а также «Зимний пакет» с подогревом задних сидений и стояночным отопителем с дистанционным управлением доступны за дополнительную плату.