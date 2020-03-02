Geely обновила седан Geely Emgrand GL

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Geely обновила седан Geely Emgrand GL

Китайская компания Geely представила обновленный седан Geely Emgrand GL. Пережив уже третий по счету рестайлинг, «четырехдверка» посвежела внешне, осовременилась внутри и на фоне бушующего в Китае коронавируса получила улучшенную систему фильтрации воздуха в салоне.

Geely обновила седан Geely Emgrand GL
Geely Emgrand GL. Фото Geely

Geely обновила седан Geely Emgrand GL
Geely Emgrand GL. Фото Geely

Geely обновила седан Geely Emgrand GL
Geely Emgrand GL. Фото Geely

Экстерьер новинки подретуширован бамперами, другой радиаторной решеткой, новыми светодиодными дневными ходовыми огнями и 17-дюймовыми колесными дисками нового дизайна. Салон преобразился благодаря полностью цифровой «приборке», свежему медиакомплексу и новым светло-коричневым вставкам в отделке.

В списке оборудования седана, где, как и прежде, значатся адаптивный круиз-контроль с распознаванием дорожных знаков, системы автоматического экстренного торможения, автоматического переключения света фар и удержания в полосе, появилась усовершенствованная система очистки воздуха в салоне – полезная вещь, особенно на фоне вспышки коронавируса в Китае.

Geely обновила седан Geely Emgrand GL
Интерьер Geely Emgrand GL. Фото Geely

Geely обновила седан Geely Emgrand GL
Интерьер Geely Emgrand GL. Фото Geely

Моторная гамма рестайлинговой «четырехдверки», как сообщают «Автоновости дня», представлена двумя бензиновыми двигателями: 1,4-литровой бензиновой «турбочетверкой» на 141 силу и 1,5-литровой «турботройкой» на 177 сил. Первый мотор сочетается с шестиступенчатой «механикой» или вариатором, а второй – с безальтернативным семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. В качестве альтернативы доступна гибридная силовая установка на базе той же 1,5-литровой «турботройки», электромотора и подзаряжаемого от розетки аккумулятора.

Продажи обновленного Geely Emgrand GL в родной Поднебесной начнутся в ближайшие месяцы. Комплектации и цены будут объявлены дополнительно.