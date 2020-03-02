Geely обновила седан Geely Emgrand GL

Китайская компания Geely представила обновленный седан Geely Emgrand GL. Пережив уже третий по счету рестайлинг, «четырехдверка» посвежела внешне, осовременилась внутри и на фоне бушующего в Китае коронавируса получила улучшенную систему фильтрации воздуха в салоне.



Geely Emgrand GL. Фото Geely



Geely Emgrand GL. Фото Geely



Geely Emgrand GL. Фото Geely

Экстерьер новинки подретуширован бамперами, другой радиаторной решеткой, новыми светодиодными дневными ходовыми огнями и 17-дюймовыми колесными дисками нового дизайна. Салон преобразился благодаря полностью цифровой «приборке», свежему медиакомплексу и новым светло-коричневым вставкам в отделке.

В списке оборудования седана, где, как и прежде, значатся адаптивный круиз-контроль с распознаванием дорожных знаков, системы автоматического экстренного торможения, автоматического переключения света фар и удержания в полосе, появилась усовершенствованная система очистки воздуха в салоне – полезная вещь, особенно на фоне вспышки коронавируса в Китае.



Интерьер Geely Emgrand GL. Фото Geely



Интерьер Geely Emgrand GL. Фото Geely

Моторная гамма рестайлинговой «четырехдверки», как сообщают «Автоновости дня», представлена двумя бензиновыми двигателями: 1,4-литровой бензиновой «турбочетверкой» на 141 силу и 1,5-литровой «турботройкой» на 177 сил. Первый мотор сочетается с шестиступенчатой «механикой» или вариатором, а второй – с безальтернативным семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. В качестве альтернативы доступна гибридная силовая установка на базе той же 1,5-литровой «турботройки», электромотора и подзаряжаемого от розетки аккумулятора.

Продажи обновленного Geely Emgrand GL в родной Поднебесной начнутся в ближайшие месяцы. Комплектации и цены будут объявлены дополнительно.