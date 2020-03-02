В Петербурге упали продажи автомобилей

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Санкт-Петербурге по итогам января 2020 года сократились на 2% до 8 466 единиц. Об этом сегодня, 3 марта, сообщили эксперты аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб».

Одной из причин падения рынка эксперты назвали уход Ford – в январе в Петербурге был продан лишь один автомобиль американской марки. Также свой «вклад» внесли новые ставки утилизационного сбора и нестабильность рубля на фоне распространения коронавируса – всё это, по словам гендиректора «Auto-Dealer-СПб» Михаила Чаплыгина, могло оказать влияние на цены.

Лидером автомобильного рынка Северной столицы осталась корейская KIA, на машинах которой за первый месяц года остановили свой выбор 1236 петербуржцев – на 12% меньше, чем годом ранее. На второе место вышла LADA, чьи продажи, наоборот, выросли на 12% до 1115 единиц. Замкнул тройку лидеров корейский Hyundai – его автомобили нашли 993 покупателя, что на 8% меньше, чем в январе 2019-го.

На четвертой и пятой строчках, как сообщают «Автоновости дня», оказались французский Renault и немецкий Volkswagen, реализовавшие за отчетный месяц 683 (+1%) и 678 (+36%) машин соответственно.

В ТОП-10, в который впервые за долгое время попали Mercedes-Benz (329 ед., +5%) и BMW (273 ед., +2%), также вошли Skoda (559 ед., -5%), Toyota (483 ед., +32%) и Nissan (328 ед., -16%).