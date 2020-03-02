На «Нафтогаз» завели дело на Украине

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Фото: РИА Новости

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) завел дело на компанию «Нафтогаз», подозревая ее в злоупотреблении монопольным положением на рынке газа в стране. Об этом сообщила пресс-служба украинского ведомства.

В комитете заявили, что установленный компанией с 1 ноября 2018 года уровень цен на сырье был бы невозможен в условиях конкуренции на рынке природного газа.

Как пояснили в АМКУ, компания является поставщиком сырья как для населения, так и для промышленности. При этом цены для поставщиков газа населению напрямую зависят от цен для предприятий. По мнению антимонопольного комитета, «Нафтогаз» завышал стоимость газа для промышленности, таким образом продавая сырье дороже и обычным потребителям.

В настоящее время на Украине стоимость газа для населения регулируется правительственным постановлением о так называемых специальных обязательствах. В его рамках «Нафтогаз» продает сырье населению по сниженным ценам.

Однако в 2019 году из-за снижения стоимости газа в Европе рыночная цена оказалась ниже уже сниженной постановлением правительства. В результате правила изменили — сначала стоимость сырья для населения привязали к ценам на газ для промышленности. Потом к формуле добавили цены на импортный газ по данным таможни.

В настоящее время формула цены на газ для граждан Украины зависит стоимости сырья на крупнейшем газовом хабе Европы TFF в Нидерландах. С 1 мая 2020 года постановление правительства о снижении цен на газ перестанет действовать, и населению газ будет отпускаться по рыночным ценам.