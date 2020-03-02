Церковь предлагает законы для ИИ, которые смогут «защитить людей»

Ватикан в последнее время всех призывает к тому, чтобы сделать более жесткими этические стандарты, которые касаются искусственного интеллекта. На данный момент инициатива церкви была подписана такими крупными компаниями, как IBM и Microsoft, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.В призыве от Ватикана указывается шесть основных принципов, которые должны быть направлены на «защиту людей». Также церковь требует, чтобы политики начали больше контролировать те современные технологии, которые могут отрицательно повлиять на права человека. В особенности говорится о системе, которая распознает лица. Вице-президент IBM Джон Келли III уверен в том, что ИИ можно назвать весьма перспективной технологией, которая пойдет на пользу всему человечеству. Ватикан хочет запретить использование ИИ для сбора информации без согласия людей. В новом документе также указывается то, что алгоритмы, в основе которых присутствует ИИ, должны предоставлять людям информацию о том, каким именно образом они пришли к определенному решению. Это позволит избежать предвзятости. Представители Ватикана очень надеются на то, что в ближайшее время количество компаний, которые подпишут инициативу по этике ИИ, заметно увеличится.