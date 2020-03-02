Билл Гейтс назвал коронавирус испанкой 21 столетия

Билл Гейтс уверен в том, что коронавирус может оказаться именно тем патогенном, которого все боятся. Он считает, что данный вирус представляет серьезную угрозу для всего мира и он намного опаснее, чем большинство других заболеваний, известных науке на сегодняшний день. По сравнению с другими эпидемиями, на данный момент смертность от коронавируса составляет уже 1%. Если учитывать то, на каком уровне находится медицина, то данный показатель может возрасти до 4%, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. В своем блоге Билл Гейтс написал, что в подобных ситуациях правительство должно максимально быстро решать проблему и не дать в дальнейшем ей повториться. Раньше медики предупреждали о том, что вскоре может случиться пандемия, которая своими масштабами напомнит испанку 1918 года, но никто не мог сказать, когда именно это произойдет. Конечно, коронавирус может и не привести к таким ужасным последствиям, но лучше перестраховаться и начать готовиться заранее к самому плохому. Гейтс считает, что новый вирус более опасен из-за того, что заражение происходит в несколько раз быстрее, а смертность намного выше, чем от других смертельных заболеваний. Стоит отметить, что Китай некоторое время назад подтвердил тот факт, что коронавирус может передаваться от человека к человеку без каких-либо симптомов.