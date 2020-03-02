Ученые совершили прорыв: они нашли новое состояние материи

Настоящей неожиданностью для всего научного мира стало то, что ученые обнаружили способ манипулирования электрическими зарядами. Данное исследование назвали «новая фаза материи». Этот эффект был открыт ученым из США Свастиком Каром, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Благодаря новому открытию в будущем можно изменить способ поиска и передачи сигнала. Также могут измениться методы восприятия вещей и хранения информации. Современные технологии в своей основе, как правило, содержать способность не только перемещать, но еще и манипулировать электронами, а также хранить их. Новый способ был подробно описан в научном издании Nanoscale. Там говорится о том, что электроны могут равномерно распределять себя и преобразовывать в стационарный кристаллический паттерн. Данное явление возникло в тот момент, когда специалисты экспериментировали с кристаллическими материалами, толщина которых составляет всего несколько атомов. Стоит отметить, что Арун Бансил, популярный ученый, уверен в том, что подобное явление могло быть спровоцировано тем, что электроны могут подпрыгивать непосредственно в самом материале. В дальнейшем ученые планируют и дальше проводить исследования, чтобы больше узнать о новом явлении и научиться его использовать для новых открытий в будущем