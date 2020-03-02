«Азохен вей! И танки наши быстры»: Путин заверил, что ни с кем воевать не собирается

Президент России продолжил отвечать на вопросы журналиста ТАСС, и сегодня рассказал об армии, оружии и преимуществах.

В шестом выпуске спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину» с журналистом ТАСС Андреем Ванденко разговор зашел об армии, вооруженных силах и войне.

Начали с шутки про танки, которые быстры, припомнив и еврейский анекдот. Журналиста интересовало, с кем Россия собирается воевать, ведь «броня крепка, и танки быстры»?

Ни с кем! – категорично ответил президент России. Путин объяснил, что все делается для того, чтобы ни у кого не возникало желания воевать с Россией. При этом глава государства обратил внимание на то, что в вопросе «разумной достаточности» по расходам на вооружения Россия стоит на седьмом месте после США, второе место у Китая, третье занимает Саудовская Аравия, за ней следует Великобритания, потом Франция и Япония, которая «нас обогнала», подчеркнул Владимир Владимирович.

Но самым главным стало то, на что обратил внимание президент России, так это в уникальности сложившейся ситуации. Она уже заключается в том, за всю современной истории Россия догоняла конкурентов по стратегическому оружию. В качестве примера он привел создание атомной бомбы американцами, ракет. А вот теперь Россия первая создала такую систему ударного наступательного оружия, которой нет ни у кого в мире. «И теперь они догоняют нас», — резюмирует Путин. Президент России уже отвечал на вопрос о своих двойниках. Также в интервью поднимались проблемы с «утечкой мозгов» из страны.