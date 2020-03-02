В Турции ПСР провела закрытое заседание в парламенте

«В качестве членов парламента, мы считаем целесообразным провести закрытое заседание. Однако в проведении экстренной встречи нет необходимости», — сказал заместитель председателя парламентской фракции ПСР Наджи Бостанджи.

Заместитель председателя группы основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озел выступил с призывом провести экстренную встречу в парламенте Турции 29 февраля, пишет Duvar.

Оппозиционный парламентарий предложил провести экстренное совещание в парламенте в 2 часа дня в субботу 29 февраля, чтобы оценить события в Идлибе.

Поскольку ходатайство Озела было отклонено, НРП провело закрытое заседание в парламенте 29 февраля.

В ходе пресс-конференции пресс-секретарь НРП Фаик Озтрак подверг критике решение об отклонение ходатайства Озела, отметив конституционность запроса о проведении экстренного совещания.

Администрация главнокомандующего Турцией представлена президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и неотделима от парламента, сказал Озтрак.

«Парламент должен информироваться напрямую президентом Эрдоганом, а не через назначенных министров. Это необходимо для обеспечения моральной целостности парламента», — подчеркнул оппозиционный депутат.

Прокурдская Демократическая партия народов (ДПН) также призвала спикера парламента Мустафу Шентопа провести экстренное заседание.

«Ещё не поздно исправить прошлые ошибки», — говорилось в заявлении оппозиционной партии.