Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии

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Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением. О таком обвинении в адрес Москвы говорится в докладе Комиссии ООН по Сирии, передает турецкое агентство Anadolu.

Отмечается, что были нарушены гражданские права сирийцев, в том числе детей, в районах, находящихся под контролем «Демократических сил Сирии».

Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт в субботу, 29 февраля, во время обсуждения ситуации в Сирии в Совбезе призвала Россию немедленно посадить боевые самолеты в Арабской Республике. Она также предложила сирийским войскам и «их российским союзникам» отойти на линию разграничения, установленную в 2018 году.

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Ранее, 24 февраля, сообщалось, что ВКС России нанесли удары по 18 населенным пунктам в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Речь шла о населенных пунктах Кефренбил, Кен-Сафра, Ихсем, Суфухун, Хазарин, Кафер-Нюббюл, Кафер-Увейд, Инниб, Бсенкул, Джузеф, Хас, Бара, Мархурме, Дейр-Сюнбюл, Бинин на юге провинции Идлиб, а также о Дарет-Иззе, Кафр-Нуранк и Джине на западе Алеппо. Официального подтверждения этой информации не было.

Двумя днями позже российские и сирийские военные с воздуха атаковали боевиков в Идлибе. Во время ударов МиГ-23 военно-воздушных сил Сирии и Су-34 ВКС России выпускали тепловые ловушки.

Ситуация в Идлибе обострилась в январе, когда сирийская правительственная армия начала наступление в этом регионе. В ночь на 28 февраля турецкие военные начали наносить удары по позициям сирийской армии. Атака послужила ответом на обстрел турецкого конвоя в районе Джебель-аз-Завия, в результате которого погибли 33 военнослужащих, еще 32 получили ранения. Турция пообещала отомстить президенту Сирии Башару Асаду за гибель солдат и созвала совещание Совета НАТО.

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