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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/628/12922628/RIAN_6140486.HR-pic905-895x505-36112.jpg" alt="Гиперзвук для стабильности: Путин рассказал о мировом балансе" /></p> <p>

Имеющееся у России гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стабильность в мире, заявил президент страны Владимир Путин. Он заверил, что у РФ нет намерения воевать с кем-либо. При этом сегодня в мире сложилась уникальная ситуация в оборонной сфере, когда другие государства догоняют Россию.

Гиперзвуковое оружие РФ позволяет сохранять стратегический баланс и стабильность в мире, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Он обратил внимание, что США создавали свою систему противоракетной обороны, чтобы «нарушить эту стратегическую стабильность и стратегический баланс».

Как полагал Вашингтон, если они создадут над собой антиракетный зонтик, другая сторона не сможет соответствующим образом ответить в случае применения ими ядерного оружия, утверждает глава РФ.

«Но, создав эти современные [гиперзвуковые] комплексы, в том числе комплексы, легко преодолевающие любую систему ПРО, мы эту стратегическую стабильность и стратегический баланс сохраняем. Это принципиально важно не только для нас, но и для международной безопасности», — констатировал Путин.

Журналист Андрей Ванденко выразил мнение, что «если на стене висит гиперзвуковое ружье, в третьем акте или во втором оно должно выстрелить». В ответ президент пояснил, что в реальной жизни действуют другие принципы. «Оно выстрелит, если будет висеть только на одной сцене, а если будет такое же ружье висеть на соседней сцене, то вряд ли тот, у кого оно висит рядышком, позволит себе его применять», — констатировал он. Именно такую ситуацию Путин назвал стабильностью и балансом сил.

Он обратил внимание, что на сегодняшний день в мире сложилась уникальная ситуация, когда Россия перестала быть в роли «догоняющего» государства в оборонной сфере. «Мы впервые создали такие системы ударного наступательного оружия, которых нет в мире. Теперь они [другие страны] догоняют нас. Это вообще уникальная ситуация, такого не было никогда», — подчеркнул Путин. Он уточнил, что имеет в виду, прежде всего, гиперзвуковые ударные комплексы, в том числе межконтинентальные.

По словам президента, с 2000 года доля современной техники в российской армии выросла с 6% до почти 70%.

При этом Путин заверил, что Россия не собирается ни с кем воевать и создает ситуацию, которая исключает у других стран даже намерение развязать с Москвой вооруженный конфликт.

Он напомнил, что по размеру оборонного бюджета Россия находится на седьмом месте в мире: она уступает США, Китаю, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции и Японии. «Более того, наши расходы из года в год сокращаются. А расходы других стран растут», — обратил внимание президент.

В конце прошлого месяца министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что на Северном флоте продолжаются испытания новейшего гиперзвукового оружия.

Сам Путин незадолго до этого заявил, что государство продолжит модернизировать армию и флот, внедряя современное оружие и технику, в том числе, лазерные и гиперзвуковые комплексы, а также высокоточные системы.

По словам главы государства, некоторые образцы — это «оружие будущего», которое уже прошло испытания и находится на этапе постановки на боевое дежурство в режим постоянной готовности. Задача этого вооружения — обеспечивать безопасность страны в долгосрочной перспективе, пояснил Путин.

Президент России уверен, что с появлением в стране гиперзвукового оружия многомиллиардные траты США на системы ПРО потеряли смысл. По его словам, сегодня зарубежные эксперты работают над тем, чтобы сделать ядерное оружие бессмысленным для его обладателей.

Вместе с тем система противоракетной обороны Соединенных Штатов направлена на «обесточивание» ядерного потенциала России, но теперь это не имеет смысла, отметил глава государства.

Отставание от России в сфере гиперзвукового оружия признают и сами США. Глава Пентагона Марк Эспер отмечал, что Вашингтон несколько лет назад взял паузу в этой области. «И теперь мы в роли догоняющего», — сказал он, отвечая на вопрос о разработке Россией гиперзвукового оружия. Теперь американское военное ведомство вкладывает «каждый доллар, который только может», чтобы достичь преимущества в этой области, констатировал Эспер.

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