Mt.Gox вернёт деньги даже без заявки

Представитель биржи Mt. Gox пообещал компенсировать денежные потери всем клиентам. Недавно площадка обанкротилась, и теперь многие кредиторы рассчитывают на возврат своих средств.

Ранее предполагалось, что для этого необходимо создать соответствующую заявку. Теперь же стало известно, что компенсации получат все вкладчики. Даже те, которые не подавали никаких заявок. Так сказано в официальном письме, адресованном одному из клиентов Mr. Gox. Пользователь опубликовал его на своей странице в Reddit и добавил несколько комментариев по этому поводу.

В письме сообщается о рассылке уведомлений руководителем биржи Нобуаки Кобаяши. Уведомления адресованы верифицированным клиентам обанкротившейся платформы.

Нобуаки от имени компании гарантирует пользователям полную компенсацию причитающихся денег. Подчёркивается, что речь идёт именно о верифицированных клинтах, поскольку данные, полученные при верификации, будут использоваться при подсчёте и распределении компенсаций.

Пользователь, которому было адресовано письмо от представителя биржи, рассказал, что не подавал заявку на возврат денег ввиду незначительности причитающейся ему суммы. На его счету было около 0. 01 биткоина. Таких клиентов у Mt. Gox много, рассылка писем указанного образца рассчитана, в первую очередь, на них

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