В Dell решили не учитывать в прогнозе доходов эпидемию коронавируса





Несмотря на эпидемию, компания планирует провести в Лас-Вегасе 4 мая конференцию Dell Technologies World.

В текущем финансовом году выручка компании Dell должна составить от 91,8 млрд до 91,4 млрд долл. При этом в прогнозе, как утверждают в компании, никак не учитывается влияние эпидемии коронавируса, хотя на результатах первого квартала она может отразиться негативно, особенно в части продаж в Китае. Эпидемия затрудняет Dell управление поставками. Кроме того, в компании опасаются, что потребители, планировавшие покупку компьютеров Dell, уйдут к другим поставщикам, если компания не сможет предоставить им нужный товар. Ко всему прочему, полагают в Dell, период дефицита процессоров все еще не закончился. В первой половине года он сохранится.

В четвертом квартале подразделение персональных компьютеров Dell заработало 11,8 млрд долл., что на 8% больше, чем в предыдущем году. Серверное подразделение выручило на 11% меньше — 8,8 млрд долл., а подразделение VMware — 3,1 млрд долл. Чистая прибыль компании в четвертом квартале составила 416 млн долл. Четвертый квартал предыдущего года Dell закончила с убытком в 287 млн долл.

Несмотря на эпидемию коронавируса, Dell планирует провести в Лас-Вегасе 4 мая конференцию Dell Technologies World.

Источник