Из-за эпидемии коронавируса подразделение Microsoft Windows не выполнит квартальный план





Прочие составляющие квартального прогноза остаются без изменений, подчеркивается в заявлении компании.

Выручка подразделения компании Microsoft, занимающегося операционной системой Windows, в текущем квартале окажется меньше запланированной из-за эпидемии коронавируса, говорится в заявлении компании. Прочие элементы квартального прогноза остаются без изменений. Хотя спрос на Windows находится на уровне, соответствующем ожиданиям, подчеркивается в заявлении, каналы поставок возвращаются к нормальной работе медленнее, чем предполагалось. Курс акций Microsoft, и так значительно просевший на прошлой недели, после публикации заявления снизился дополнительно более чем на 1%.

Многие предприятия во многих отраслях китайской экономики остановили или существенно замедлили работу из-за карантинных мер, связанных с эпидемией. Теперь уже две из крупнейших технологических компаний — Microsoft и Apple — вынуждены были пересмотреть квартальные прогнозы. Первоначальный прогноз выручки этого подразделения Microsoft на третий финансовый квартал составлял от 10,75 млрд до 11,15 млрд долл.

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