Сирийская армия провела ряд успешных операций

Share Tweet Share Share Email CommentsНовости Сирии сегодня, 2 марта, позволяют говорить о том, что эффективность действий местной армии позволяет надеяться на урегулировании ситуации. Впрочем, по отдельным направлениям обстановка продолжает оставаться крайне напряженной.

Сирия 02.03.2020: ситуация сейчас, последние новости

Войска официального Дамаска успешно смогли вернуть под свой контроль три населенных пункта на юго-востоке провинции Идлиб, над которыми был утерян контроль. Правительственные силы Сирии провели успешную военную операцию, в ходе которой отбили и вернули обратно под свой контроль территории на юго-востоке провинции Идлиб, которые ранее были захвачены поддерживаемыми Турцией боевиками.

В настоящее время ситуация в регионе остается крайне напряженной. О жертвах с обеих сторон не сообщается. Более того, в Дамаске состоялось подписание совместного соглашения представителей ливийского фельдмаршала Халифы Хафтара и сирийского правительства. Стороны договорились об обмене информацией о поддерживаемых Турцией боевиках, действующих на территории Ливии, а также ливийцах, которые находятся в рядах террористов в Сирии.

Ранее сообщалось, в небе над провинцией появились ударные беспилотные летательные аппараты турецкой армии. Для сирийских правительственных сил Сирии все стало значительно сложнее.

Также стало известно, турецкий лидер Реджеп Эрдоган потребовал у президента России Владимира Путина дать ему разобраться с Башаром Асадом. Россия же следует своим планам, 27 февраля она направила группировку военных кораблей в Средиземное море, поближе к Сирии.

Карта боев: обзор событий в Сирии на 2 марта

По неподтвержденным данным, тела трех сотрудников сил безопасности были найдены мертвыми в окрестностях поселка Музайриб в западной части провинции. Как сообщает оппозиционный ресурс Halab Today, на всех трех телах были обнаружены огнестрельные ранения. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за их убийство. Отметим, что вчера на юге провинции спящие ячейки боевиков совершили вылазки в городе Ас-Санамейн и поселков Тафас и Сахам аль-Джалян.

Столкновения также отмечались в деревни Аль-Хирак и Умм-Маятин, где боевики совершили нападения на КПП сирийской армии.

ВВС Турции уничтожили систему ПВО в военном аэропорту города Хама, как передает новостное агентство Aleppo AMC. Источник также сообщает, что несколько дронов турецкой армии нанесли удары по опорным пунктам сирийской армии и уничтожили несколько артиллерийских орудий армии в окрестностях города Калаат-аль-Мадик.

В ходе контрнаступления «Сирийская национальная армия» сумела занять прежние позиции у поселков Каукаба и Кафр-Мос в районе гор Шахшабу в северо-западной части провинции.

Ситуация в Идлибе сейчас: новости 02.03.2020

Протурецким боевикам удалось вклиниться в линию обороны ВС САР к западу от города Кафранбел. В воскресенье джихадисты предприняли очередную попытку контрнаступления на позиции сирийской армии в Идлибе. На этот раз было избрано южное направление. Операции присвоено название «Весенний щит».

Накануне в субботу возле н.п. Хас турецкие беспилотники разбомбили колонну с подкреплениями, выдвигавшимися к Кафранбелу. На следующее утро по опорным пунктам и бронетехнике ВС САР снова нанесли удары турецкие БПЛА. Затем САУ «Firtina» обрушили огонь на оставшиеся укрепления.

Так как наиболее боеспособные части сирийской армии, а именно подразделения 25-й дивизии спецназначения (ранее «Tiger Forces») были сняты с этого участка фронта и переброшены к Саракибу, то оставшиеся правительственные силы дрогнули и начали отступление. В результате противнику удалось прорваться к западу от Кафранбела и захватить несколько населённых пунктов, в том числе Дар-аль-Кабир, Аль-Халуба и другие.

Город Кафранбел пока остаётся под контролем сирийской армии, но постоянно подвергается налетам турецких ударных БПЛА. Командование ВС САР снова выдвинуло подкрепления, но турецкие РСЗО не дают им приблизиться к линии фронта в районе Кафранбел-Хаззарин.

По последним сведениям наступление джихадистов продолжается. Протурецкие боевики их союзники захватили город Аль-Амикия, который расположен к северу от района Джабаль-Шашабо.

Между тем сообщения оппозиционными активистами о потере ВС САР н.п. Хазарина, Суфахана и Фаттиры являются ложными. Эти поселки, по-прежнему, находятся под контролем Сирийской арабской армии.

Для восстановления ситуации Дамаск обратился за помощью к России. Самолеты ВКС РФ нанесли несколько ударов по боевым порядкам джихадистов, однако, продвижение противника продолжается.