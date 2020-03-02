Ортопед-травматолог рассказал, как отличить боль в почках от боли в позвоночнике

Share Tweet Share Share Email Comments Многие люди по ощущениям не всегда могут понять, что конкретно у них болит – почки либо позвоночник. Хотя врачи могут сделать это быстро и легко, ориентируясь на клинические симптомы. Проблемы с диагностикой могут возникнуть в случаях, когда болезни почек и заболевания позвоночника сочетаются, говорит ортопед-травматолог Александр Гомон.Симптоматика болезней почек и позвоночника в поясничной зоне схожа. Врач объяснил на примере самых распространенных признаков. Так, боли в пояснице и обострение боли при кашле при заболеваниях почек и хребта наблюдается всегда. В то же время повышенная температура и боль при смене положения наблюдаются не всегда.Врачи, как правило, прибегают при обследовании к пальпации мышц поясницы и постукиванию по поясничной области. Читайте на Информинг.Ру: Эксперты назвали тест для проверки работы дыхательной системы в домашних условиях

При пальпации лежа на животе больной будет ощущать напряжение мышц и болезненность, если боль связана с позвоночником. Боль также может иррадировать в ягодицу, бедро, голень либо живот. Особенно важно обратить внимание на наклоны вправо или влево – в этом случае при больном позвоночнике боль будет усиливаться.При постукивании по поясничной области можно распознать заболевание почек. Боль в этом случае будет всегда отдавать в живот.Техника выполнения постукивания проста: надо положить ладонь в зону предполагаемой больной почки почку, а другой рукой слегка постукивать по тыльной поверхности ладони.Добавим, что пальпации и постукивания может быть недостаточно для правильной постановки диагноза. Врачи, как правило, назначают анализ мочи, УЗИ почек, рентгенографию позвоночника, КТ и МРТ.В любом случае, при появлении болей в поясничной области стоит обязательно сходить на прием к доктору, а не ставить себе диагноз самостоятельно – информация приведена исключительно в ознакомительных целях. И уж точно не надо прибегать к самолечению – подобные заболевания требуют грамотной терапии. Яндекс Дзен