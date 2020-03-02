Отец Юлии Началовой запел через год после смерти дочери

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Мужчина пришел на шоу "Сегодня вечером" на "Первом канале".

16 марта 2020 исполнится ровно год со дня смерти известной певицы Юлии Началовой.

На днях артистку вспоминали в рамках передачи "Сегодня вечером" на "Первом канале". Гостем выпуска стал отец Юлии – Виктор Началов, работавший также продюсером своей дочери.

Поговорить о певице пришли ее друзья, а Виктор Началов даже исполнил песню для Ирины Понаровской, в свое время ставшей звездной наставницей Юлии. Во время исполнения песни на экране продемонстрировали ивжнтхх архивные фотографии с Началовой, а зрители в студии еле сдерживали слезы.

По словам Понаровской, недавно она после большого перерыва побывала с концертом в родном для Юлии Воронеже.

"Хочу тебе отчитаться, Витя, у меня в прошлом году был первый за долгие годы сольный концерт в Воронеже, и концерт был действительно классный. Я пела живьём, звучали все Юлины песни и мы даже завели ее подпевки. Зрителям я сказала: "Юля в этот день сегодня с нами, вы слышите ее голос". И это единственное, что я могла для неё сделать", – сказала она.

Примечательно, что одна из песен, которую Понаровская и Началова когда-то исполнили дуэтом, называлась "В небо откроешь дверь". В этом отец Юлии увидел в этом особый смысл.

"В небо откроешь дверь… Никто раньше не придавал этому значения… После трагедии слушаешь, аж мурашки", – сказал он.