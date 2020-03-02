Танцующий с мужчиной Сергей Лазарев попал на видео

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Певец пришел в клуб вместе с Даниилом Величко.

Известный артист Сергей Лазарев был застукан в одном из ночных клубов Москвы в компании своего близкого друга, фотографа Даниила Величко.

По некоторым данным, новый избранник певца с нетрадиционной ориентацией приехал в столицу из Саранска. Даниилу Величко 30 лет, у него есть свои фотостудии в Москве и США. Снимки Величко Лазарев часто публикует на своей странице в Instagram.

На размещенном в Сети видео Лазарев и Величко вместе танцуют. По слухам, они пришли ивжнтхх в клуб, чтобы отметить день рождения фотографа.

Сами участники кадров пока никак не комментируют ситуацию.

Ранее TopNews писал о том, что Сергей Лазарев закатил истерику на музыкальном шоу.