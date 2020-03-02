Два Алтая оказались второй половине рейтинга регионов доле просроченных кредитов

По данным на начало 2020 года доля просроченных кредитов в Алтайском крае составила 4,39 %. В итоге в рейтинге регионов РИА «Новости» по платежной дисциплине край занял 56 место. При этом составители отмечают, что доля просроченных кредитов за последний год здесь уменьшилась. В Республике Алтай доля еще выше, и регион находится ближе к концу списка.

По сравнению с 2019 годом жители Алтайского края стали чаще вовремя оплачивать кредиты, доля просроченных займов сократилась на 1,5 %. Правда, показатель в регионе на начало 2020 года по-прежнему относительно высок – 4,39 %, что сопоставимо с 56 местом в соответствующем рейтинге. При этом ссудная задолженность (без процентов и пени), рассчитанная на численность экономически активного населения, в крае составляет 187 тысяч рублей — столько должен средний житель. Также ощутимым является прирост общей суммы задолженности по кредитам – на 17,2 %.

Данные показатели немного отличаются в худшую сторону со среднероссийских. Так, доля просроченных кредитов в стране составляет 4,05 %, и за год этот показатель сократился на 0,9 %. Ссудная задолженность по России составляет 232 тысяч рублей на человека, а прирост задолженности за год составил 18,6 %.

Несколько трудней дела у потребителей кредитов состоят в Республике Алтай, где доля просроченных выплат – 4,79 %, несмотря на ее сокращение на 1,2 % за год. При этом ссудная задолженность на численность населения здесь составляет 197 тысяч рублей. Прирост суммы задолженности по кредитам в республике составил 22,2 %.

Самыми дисциплинированными по выплатам кредитов оказались жители Севастополя – доля просрочки здесь на начало года ровняется 1,35 %. Правда, это один из трех регионов, где показатель за последний год вырос — на 0,3 %. Ссудный долг в Севастополе составляет всего 59 тысяч рублей. Также здесь отмечается резкий прирост кредитной задолженности на 66,2 % — это самый большой показатель среди всех регионов. На втором месте расположился Ненецкий АО с долей просрочки в 1,66 %, на третьем Республика Крым – 2,09 %. Примечательно, что здесь, как и в Севастополе, наблюдается громадный прирост по долгам – 51,9 %.

Менее дисциплинированными заемщиками считаются жители Кавказа – Северная Осетия – Алания, Карачаево-Черкессия и Ингушетия заняли три последних места в рейтинге. Доля просроченных кредитов в этих республиках составляют от 6,79 до 13,11 %. Как отмечают эксперты, это связано с относительно слабым развитием розничного кредитования, что характерно для регионов с высокой долей просрочки.

При этом аналитики говорят, что российский рынок кредитования в 2019 году в целом показал хороший рост, но относительно рекордного 2018 года темпы стали более умеренными. Динамика потребительских займов была стабильной и высокой. По мнению экспертов, это стало следствием снижения процентных ставок по розничным кредитным продуктам. За 2019 год темпы роста объемов потребкредитования были на уровне 18,5 %, тогда как в 2018 году они составляли 22,4 %. Таким образом, отмечается, что розничное кредитование в последние два года является основным драйвером роста кредитования экономики.

На фоне таких темпов закредитованностью населения в значительной степени обеспокоился Центробанк, в связи с чем в октябре 2019 года был введен коэффициент предельной долговой нагрузки. Из-за этого банки стали реже давать займы клиентам с высоким уровнем задолженности, что сказалось на темпах роста. При этом с точки зрения кредитной дисциплины рост кредитной нагрузки не приводит к нежелательным результатам, отмечают эксперты. Об этом свидетельствует тот факт, что просроченная задолженность населения по банковским кредитам практически сохранилась на уровне 2018 года, а доля просрочки заметно снизилась.

Напомним, что по статистическим данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) в 2019 году жители Алтайского края взяли больше потребительских кредитов, чем в прошлом году, хотя в большинстве других регионов наблюдается падение спроса. Гендиректор НБКИ Александр Викулин считает, что это связано с введением в октябре прошлого года показателя долговой нагрузки, в связи с которым банки более тщательно оценивают заемщиков. Также известно, что жители края в 2019 году стали чаще кредитоваться в микрофинансовых организациях и брать больше денег взаймы «до зарплаты».