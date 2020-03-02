Дом Фрэнка Синатры в Малибу продали за $9.55 млн

В Малибу (штат Калифорния) за $9.55 млн долларов продали пляжный домик певца Фрэнка Синатры. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Речь идет о вилле в районе Брод Бич Синатра и его четвертая жена по имени Барбара купили в 1990 году. Их выбор определил тот факт, что рядом уже жили их друзья Стив Лоурен и его жена Эйди Горме. Фрэнк и Барбара часто приглашали гостей и устраивали вечеринки. Так, в их доме бывали актеры Грегори Пек и Дик Ван Дайк.

Площадь дома с семью спальнями составляет 5,824 квадратных футов. Внутри находятся сауна, крытый и открытый бары, лифт с леопардовым настенным покрытием и бассейн. Несколько помещений в особняке имеют выход на пляж, а из большинства окон в доме открывается вид на Тихий океан.

По данным издания, новым владельцем дома стала актриса Минди Калинг, известная по роли Келли Капур в телесериале "Офис". При этом ей удалось ощутимо сэкономить на покупке: впервые вилла была выставлена на продажу в 2018 году за 12,9 млн долларов, но тогда желающих купить ее не нашлось. Как пишет Mansion Global, в июле прошло года виллу снова попытались продать по той же цене, а в январе ее снизили до 11,5 млн долларов, но в итоге продали дешевле.

Фрэнк Синатра скончался в 1998 году, а овдовевшая Барбара умерла в 2017-м году. Дом на продажу выставил ее сын от первого брака с Робертом Оливером.