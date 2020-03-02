Динамика коронавируса на 2 марта: поток заболевших иссякает, в Китае закрывают один госпиталь

Число заразившихся коронавирусом во всем мире достигло 89235 человек, выздоровевших 45143, умерло 3044.

Количество вновь заболевших COVID-19 на территории Китая снижается, темпы выздоровления напротив растут, сообщается 2 марта.

В Китае закрылся временный госпиталь «Фанцан», который в рекордно короткие сроки развернули в городе Ухань для лечения именно пациентов с коронавирусом. Причина как раз в том, что поток вновь прибывающих пациентов снижается. Оставшихся в закрытом госпитале больных распределили в два других госпиталя.

Однако за пределами Китая вирус фиксируют всё в новых странах и число заболевших растет. Всего на 2 марта известно о 80026 инфицированных в Китае и 89235 во всем мире.

За сутки в мире стало на 2089 больше заболевших. В предыдущие сутки (за субботу) инфицированных стало больше примерно на 1800 человек, такой же прирост был и днем ранее, так что в глобальном масштабе коронавирус не сдает позиций.

За последние сутки скончалось 66 человек, это чуть больше, чем за два предыдущих дня – 58 в воскресенье, 62 в субботу. Всего список жертв на 2 марта насчитывает 3044 человека.

Выздоровело более 2900 человек за сутки. Это больше чем в предыдущие сутки – вчера сообщалось о 2654 исцелившихся, в субботу – о 2928. Всего за время эпидемии поправилось свыше 45 тысяч человек.

В конце февраля стало известно о случае заражение коронавирусом и в России. Однако многие подозревают, что истинное положение дел гораздо хуже, а чиновник и врачи просто скрывают правду.

Напомним, что Роспотребнадзор посоветовал россиянам не покидать страну из-за распространения коронавируса – это главный метод предохранения от болезни по мнению ведомства. Глава ведомства Анна Попова подчеркнула: «Сегодня то время, когда не стоит выезжать из Российской Федерации».