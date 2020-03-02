Reuters: Турецкий производитель ветроэнергетики Polat Enerji выставлен на продажу

Для продажи владельцы Polat, в число которых входят канадский пенсионный фонд PSP Investments и французская фирма EDF Energies Nouvelles, наняли британский банк Barclays, пишет Reuters. Обе фирмы вместе с ещё одним партнёром Batıyel Enerji, которому принадлежит 10-процентная доля, хотят продать предприятие как можно скорее, говорится в сообщении.

«Покупкой заинтересовалась местная компания, и переговоры идут полным ходом», — сказал один из источников. Отмечается, что Polat Enerji производит 509 мегаватт установленной мощности от всей отрасли ветроэнергетики в стране.

По сообщению Reuters, холдинг Polat, которым владеет Batıyel, EDF, а также Barclays, не предоставили пока никакой информации. PSP Investments также воздерживается от комментариев.

Добавим, что Турция предоставляет гарантии покупки производителям энергии ветра посредством системы льготных тарифов. Ожидается, что данную схему вскоре заменят более дешёвые гарантии покупки, рассказал Reuters один из источников.