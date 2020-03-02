От чего защищает велосипедный шлем?

В жизни каждого родителя наступает момент покупки первого велосипеда. Научить ездить ребенка без травм на велосипеде не возможно. Велосипедный шлем защитит вашего ребенка от травм, возможных при обучении езды на велосипеде. Велосипедный шлем – отличное средство защиты не только для детей, но и для взрослых. Современные велосипедные шлема делают из вспененных материалов. Шлемы из такого материала более надежные и прочные.

ТИПЫ ВЕЛОСИПЕДНОГО ШЛЕМА

Современный рынок велосипедных шлемов разнообразный:

Шоссейный тип. Данный тип шлема очень легкий. Такой шлем имеет большое количество отверстий. Форма шлема продолговатая, чтобы ветер смог обдувать голову во время поездки. Легкий, продуваемый шлем – это именно то, что необходимо для поездок на большой скорости. Горный тип. Горный велосипедный шлем похож на шоссейный, только дополнен козырьком, который защищает от солнечных лучей или дождевых капель во время поездки. ВМХ-шлем. Шлем чем-то напоминает каску. Передний козырек широкий и закрытый. Даунхильный вид. Такой велосипедный шлем используют на соревнованиях, которые подвергают спортсменов большому риску, поэтому шлем оснащен дополнительной защитой для подбородка.

Велосипедные шлемы можно разделить на те, которые используются в повседневной жизни и те, которые предназначены для профессиональной езды.

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ШЛЕМА

Велосипедный шлем любого вида, сделанный из любого материала, прекращает свой срок службы после первого падения. Использовать шлем, который подвергся механическому воздействию, не рекомендуется. Визуально трещин можно не заметить, но это не означает, что микротрещин нет. В случае падения, полную защиту шлем не может гарантировать, так как большая вероятность того, что он сломается. Поломка шлема может привести к негативным последствиям и травмам головы. Эксплуатировать шлем, который не был подвержен ударам и прочим механическим повреждениям можно три года. На износостойкость материала влияют солнечные лучи и выделяемый человеком пот. Поэтому, если вы часто используете шлем для прогулок на солнце, заменить его необходимо будет раньше.