«Алла! Любим!»: Максим Галкин и фанаты устроили Алле Пугачевой оригинальный сюрприз

Известный российский шоумен и телеведущий Максим Галкин поделился необычным видео, показав оригинальный сюрприз, который поклонники его супруги Аллы Пугачевой подготовили для любимой артистки. Соответствующий ролик юморист опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram.

Галкин записал на камеру группу поклонников, которые пришли, чтобы поздравить Примадонну с праздником желтых цветов. Надо сказать, что к этому поздравлению любимой певицы фанаты подготовились со всей тщательностью. Они не только приготовили для Аллы Борисовны трогательные слова «Алла! Любим-любим!», но еще и создали плакаты, с помощью которых составили поздравление в виде фразы «С весной!». Кроме того, самые преданные поклонники Примадонны спели одну из ее знаменитых песен, немного изменив ее слова.

В комментариях к этой публикации сам Максим Галкин отметил, что его супруга осталась приятно удивлена таким поздравлением, поэтому оставила для всех участников импровизированной акции автографы. А вот ее супруг, как отметил сам шоумен, в этот момент был вынужден фотографироваться за двоих. Вместе с тем телеведущий поблагодарил соотечественников за преданность и любовь к творчеству его любимой супруги.

Дорогие друзья, с первым воскресением весны вас! С прощённым воскресеньем! С первым днём весны! Поклонники Аллы @allamania1975 подготовили ей такой сюрприз! Алла их поблагодарила и оставила всем автографы, а я пофотался за двоих. Спасибо вам ребята за верность творчеству Аллы и за сохранение традиции её весеннего праздника!

