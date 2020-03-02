«Дышать тяжело»: Михаил Ефремов сломал ребро на отдыхе в Сочи

Известный российский актер Михаил Ефремов во время отдыха в Сочи неудачно упал, получив перелом ребра. Об этом артист рассказал журналистам популярного шоу «Ты не поверишь» на телеканале НТВ.

Сообщается, что этот неприятный инцидент произошел с артистом во время отдыха на сочинской даче. При этом последствия травмы Ефремов ощущает до сих пор: ему тяжело дышать, поэтому полноценно работать на съемочной площадке артисту довольно тяжело. По словам самого Ефремова, он не хотел бы, чтобы информация о его травме стала достоянием общественности, поскольку обыватели довольно быстро свяжут этот инцидент с якобы пристрастием к спиртному. «Мне об этом говорить сложно, поскольку дышать тяжело еще. Да и в целом я совсем не такой, каким меня представляют. У меня нормальная, спокойная и тихая жизнь. Я вообще стесняюсь», — отметил Михаил Ефремов.

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Сообщается также, что, получив перелом ребра, вместо визита в клинику актер отправился прямиком в Москву, где ему предстоит сниматься в сериале про вампиров.