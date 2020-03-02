В сети нашли универсальный способ успокоить плачущего ребенка

Кадр: @_ukae

Пользователь Twitter с ником Pogpung опубликовал видеозапись, на которой мужчина успокаивает плачущего ребенка, включая ему песню южнокорейского музыканта Чимина. В комментариях выяснилось, что такой способ работает и с другими детьми. Изначально ролик был выложен на Facebook, однако вирусную популярность обрел благодаря Twitter.

Автор поста нашел крайне трогательным, как пение Чимина успокоило ребенка. «У него голос ангела, и при мысли о том, как он будет петь колыбельные своим будущим детям, я готов расплакаться», — поделился мужчина.

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