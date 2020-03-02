Россиянам уменьшат плату за ЖКХ из-за аномально теплой зимы

Идею Министерства строительства и ЖКХ поддержали депутаты Госдумы.

Россиян ждет снижение платы за коммунальные услуги. Причиной стала необычайно теплая зима 2019/20, из-за нее затраты энергетиков значительно снизились. Так например в Москве тепла и газа было израсходовано на 20% меньше, чем обычно.

Реальными деньгами перерасход возвращать не будут – просто в последующие месяцы будет уменьшена сумма оплаты. Так что финансовое послабление граждане ощутят лишь в конце года.

Снижение не коснется тех, кто платит за ЖКХ по счетчику – им плата начисляется точно в соответствии с объемом потребленных услуг. А вот положение тех, кто платит по нормативам равномерными долями в течение года, в Министерстве строительства и ЖКХ сочли несправедливым.

Об этом представители ведомства сообщили газете «Известия». Идею министерства поддержали и в Государственной думе.

«Если произойдет перерасчет стоимости услуг отопления, это будет правильное решение. Хотя его нельзя распространять на все субъекты России, так как везде погодные условия разные. Но там, где он уместен, мы будем его приветствовать», – заявил первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев

Депутаты сами ранее обратились с такой инициативой к Минстрою. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский предлагал отказаться от летней индексации тарифов, учитывая, что поставщики коммунальных услуг сильно сэкономили на теплой зиме.

Идеальным вариантом решения проблемы в будущем эксперты считают повсеместную установку счетчиков.

Ранее в феврале депутаты Госдумы предложили запретить управляющим компаниям отключать должника по ЖКХ свет и воду, а также ставить заглушку на канализацию.

Также в парламенте придумали оригинальный способ уменьшить для россиян выплаты за коммунальные услуги.

Напомним, что в начале февраля у министра ЖКХ Пермского края Михаила Сюткина обнаружился долг за коммуналку в размере 750 тысяя рублей.