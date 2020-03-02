Fitch прогнозирует восстановление экономики Турции и увеличение инвестиций

Fitch ожидает так называемое V-образное восстановление экономики в связи с чем, повысило свой прогноз экономического роста Турции в этом году до 3,9% и до 4% в следующем году, заявил Дуглас Уинслоу, директор команды Fitch, в интервью агентству Анадолу.

Свойства и устойчивость экономического роста в Турции важны для определения рейтинга суверенного долга страны, сказал Уинслоу. Некоторые меры, принятые правительством для устранения дисбалансов, весьма удачны, а дальнейшие шаги, такие как пенсионная реформа, также пойдут на пользу рейтингу, добавил он.

Кроме того, агентство повысило прогноз суверенного долга Турции до «стабильного» с «негативного» в ноябре, сохранив рейтинг мусорной территории на уровне «BB-». Компания подтвердила этот прогноз на прошлой неделе.

Восстановление экономики Турции обусловлено увеличением частного потребления, поддерживаемого более низкими процентными ставками и «довольно резким скачком» кредитования частных банков, достигшее 25%, сказал Уинслоу. Fitch также ожидает, что инвестиции в этом году вернутся к росту, увеличившись на около 3%, подчеркнул он.

По словам аналитика, улучшению настроения инвесторов способствовали весьма неплохие цифры относительно счёта текущих операций страны.

Однако Fitch видит краткосрочные риски волатильности из-за геополитических изменений, а особенно из-за монетарной политики. Если снижение процентных ставок зайдёт слишком далеко, это окажет дополнительное давление на лиру, добавил он.