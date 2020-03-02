Психолог объяснила реакцию блогерши на смерть мужа на банной вечеринке

Фото: Instagram / didenko.katerina

Реакцию российской блогерши Катерины Диденко на смерть мужа, который погиб после вечеринки в банном комплексе с сухим льдом, можно объяснить. Об этом рассказала телеканалу «360» психолог Наталья Пятницкова.

О смерти мужа Валентина и его будущей кремации Диденко сообщила в своем Instagram. Пользователи социальной сети раскритиковали блогершу, обвинив ее в желании «похайповать». При этом некоторые встали на защиту девушки, заявив, что все дело в защитной реакции.

По словам Пятницковой, поведение блогера скорее свидетельствует о зависимости от социальных сетей. Эта зависимость приводит к тому, что человек практически отказывается от реальной жизни и переносит все контакты и общение в виртуальный мир в ожидании поддержки и понимания в интернете.

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Как считает психолог, посты в Instagram могут свидетельствовать о посттравматическом стрессовом расстройстве — отсроченной реакции на травмирующее событие. Еще одним возможным вариантом может быть вторая фаза горя, для которой характерно не отрицание самого факта потери человека, а отрицание факта постоянства потери. «Человек еще не осознает всю глубину происшествия», — пояснила Пятницкова.

По ее словам, в это время реальность «воспринимается как бы через прозрачную пелену», человек с трудом удерживает внимание на внешних событиях. Полное осознание произошедшего может наступить как через пару недель, так и через полгода, заявила психолог.

Утром 29 февраля Диденко рассказала о своем шоковом состоянии после гибели мужа и двух друзей. «Вчера не ревела, а сегодня меня прям прорвало. Вчера я думала, что это сон», — сказала она. Девушка также попросила оказать ей психологическую помощь и пожаловалась на то, что не знает, как рассказать о смерти мужа детям.

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28 февраля «аптечный» блогер Диденко устроила вечеринку в банном комплексе по случаю дня рождения. Муж девушки решил устроить ей сюрприз и высыпал 30 килограммов сухого льда в бассейн. Гости прыгнули в воду, над которой после растворения в воде сухого льда образовался углекислый газ. В результате погибли три человека, они потеряли сознание из-за химических испарений и утонули.