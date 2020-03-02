Названы возможные сценарии выборов в Госдуму

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Партия «Единая Россия» намерена обеспечить себе конституционное большинство на выборах в Госдуму за счет одномандатных округов. Это является одним из возможных сценариев голосования, пишет «Коммерсантъ».

По данным газеты, при существующем рейтинге (от 32,5 до 34,2 процента) «Единая Россия» может рассчитывать примерно на 43–45 процентов голосов по спискам на думских выборах. Реально она получит больше мандатов за счет партий, которые не смогут преодолеть барьер в пять процентов. Если вместе они получат 20 процентов голосов, это обеспечит «Единой России» возможность взять 54-56 процентов мандатов по списку, или 121-127 депутатских кресел из 225, уточняет издание.

Также собеседники «Коммерсанта» допустили, что по итогам кампании одна из новых партий сможет преодолеть пятипроцентный барьер и создать коалицию с единороссами.

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Источник газеты, близкий к руководству «Единой России», сообщил, что некоторое количество людей партии должен дать Общероссийский народный фронт (ОНФ). По его словам, это будет примерно та же схема, что и на выборах в 2016 году, когда многие активисты ОНФ пошли на голосование по списку партии.

Еще два собеседника издания, близких к администрации главы государства, не исключают варианта, при котором на выборах в Госдуму списки партии возглавит президент Владимир Путин. При этом один собеседник назвал эти разговоры преждевременными, а другой считает, что в таком случае списки единороссов должны позиционироваться как широкая общественная коалиция.

Выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2021 года.

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