Производство защитных масок в КНР превысило 110 млн штук в сутки

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Aly Song/Reuters

В Китае на сегодняшний день ежедневно выпускается 116 млн медицинских и прочих защитных масок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госкомитет по делам развития и реформ страны.

Там отметили, что производство масок за месяц увеличилось в 12 раз, что позволило преодолеть дефицит этого крайне востребованного в нынешний эпидемический период товара.

Поясняется, что на фоне распространения заболевания, вызванного коронавирусом, ношение защитных масок в большинстве регионов Китая является обязательным.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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