Сеть магазинов «Красный куб» закрывается

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Покупательница в одном из магазинов сети «Красный Куб»

ТАСС

Российская сеть магазинов подарков «Красный куб» покидает рынок. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Отмечается, что причиной для закрытия стало то, что «Красный куб» уступил в прибыли онлайн-площадкам и другим магазинам с более современными концепциями.

Согласно изданию, магазин обратился к своим франчайзам и заявил, что больше не имеет возможности работать по авансовой системе и кредитовать партнеров, в связи с чем расторгает договор комиссии.

Один из консультантов на рынке недвижимости также подтвердил информацию о том, что сеть закрывается, компания освобождает помещения в Москве и регионах. Кроме того, с марта 2020 года прекращает действовать бонусная программа сети.

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