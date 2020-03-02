Блогер София Броян сбросила за год почти 100 килограммов

София Броян долгое время работала над своим телом — она хотела заполучить фигуру мечты. И вот, правильное питание и сила воли помогли блогеру похудеть более чем на 95 килограммов. Теперь девушка демонстрирует формы в социальных сетях и получает массу комплиментов.

Блогер из Тюмени София Броян поставила себе цель — похудеть как можно скорее. 23-летняя девушка призналась, что из-за лишнего веса ей просто было некомфортно жить. Более того, у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем. «В какой-то момент у меня отказала поясница, и в один день я просто не смогла встать с кровати», — делилась София.

После этого Броян решила ответственно отнестись к своему самочувствию. Девушка не скрывает, что поначалу ей было трудно отказаться от фаст-фуда — в личном блоге звезды часто появлялись снимки неправильного питания. Однако София все же взяла себя в руки и составила собственный рацион. «Отказалась от своего наркотика — Coca-Cola. Начала пить больше воды. Прекрасно, что я это осознаю и исправляюсь», — сообщала она в личном блоге.

По словам блогера, она не делала упор на спорт, но с удовольствием занималась ходьбой на беговой дорожке.

К слову, девушка до преображения относилась к себе с юмором. Она часто называла себя пончиком, отмечая что ей нравится отражение в зеркале. «В каком-то паблике выложили мои фотографии и написали: «Молодец, девочка. Эту девочку бросил парень, и она решила худеть». Я хотела сказать — где он, вы мне его хоть приведите, я ему «спасибо» скажу. Никто меня не бросал! Я пришла к этому сама», — говорила звезда Instagram.

Впрочем, София решила уделить внимание не только лишнему весу, но и своей внешности. Девушка захотела сменить имидж и обратилась за помощью к известному визажисту Гоар Аветисян. Позже Броян посетила мастер-класс Аветисян и научилась делать красивые макияжи самостоятельно.

Теперь София делится с многомиллионной аудиторией снимками, на которых позирует в подтянутой форме. Подписчики с восхищением наблюдают за девушкой и отмечают, что раньше о такой фигуре она могла только мечтать. «Теперь ты даже в мешке из-под картошки будешь шикарно выглядеть»; «Софа, ты такая красотка! Я бы так не смогла»; «Какой размер носишь сейчас? Всем бы такую магию!» — пишут пользователи Сети.

Броян с легкостью дает советы, как быстро похудеть и от чего точно нужно отказаться. По словам девушки, главное иметь правильную мотивацию, силу воли и терпение.

Фото: Instagram