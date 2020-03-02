Мейннет NEO ждёт масштабное обновление

В Сети появилась информация о готовящемся апгрейде платформы NEO. В ходе модернизации проекта, ноды с поддержкой консенсуса начнут работать с обновлённой версией клиента – neo-cli v2.10.2. Новость в своём блоге опубликовали разработчики NEO. В ней указана предполагаемая дата апгрейда – 3 июня. Пост также содержит приблизительное описание нововведения и его отличия от предыдущей версии.

Обновлённый протокол будет иметь поддержку оптимизированного алгоритма консенсуса dBFT2.0. Изменениям подвергнется и механизм транзакционных комиссий. Их начисление лишь в некоторых случаях будет зависеть от размера транзакции. Если она меньше 1024 байт, то оплачивать предстоит стандартную фиксированную сумму – 0.001 GAS. Для остальных переводов расчёт комиссии будет производится в соответствии с их размером.

Разработчики также анонсировали удобное новшество для клиентов, которые пользуются опцией удалённого вызова процедур. Теперь им станет доступна услуга установки максимального порога суммы комиссии. Если взимаемая плата превысит заданное ограничение, транзакция проводится не будет.

Представители NEO обратились к руководителям криптовалютных бирж с рекомендацией своевременно установить новую версию. А поставщикам услуг разработчики посоветовали как можно скорее ознакомиться с усовершенствованным механизмом начисления размеров комиссий.

Около месяца назад Эрик Жан, один из основателей платформы NEO, сообщил о работе над третьей версией протокола. Её запуск предположительно состоит летом следующего года.

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