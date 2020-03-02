Более 7 тысяч человек заразились коронавирусом за пределами Китая

По поводу китайского коронавируса, который уже давно и упорно шагает по планете, сказано и написано очень много. В материале N4k.Ru вы сможете познакомиться с последними данными о количестве заболевших, а также понять, что происходит реально.

Коронавирус: актуальные данные на 2 марта 2020 года

За сутки количество зараженных новым типом коронавируса вне Китая увеличилось более чем на тысячу человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, за первый день весны 2020 года было выявлено 1160 новых случаев заражения вирусом COVID-2019. Это означает, что общее число зараженных коронавирусом за пределами КНР превысило 7169 человек.

Вспышки коронавируса нового типа были зарегистрированы уже в 58 странах. За последние сутки вирус был впервые обнаружен в Эквадоре, Катаре, Ирландии, Азербайджане и Монако. Количество погибших увеличилось до 104. За аналогичный период количество зараженным коронавирусом в Италии увеличилось до 1,5 тысячи человек.

На 1 марта 2020 года только в Китае от коронавируса скончались 2993 человека. Выздороветь от смертельного недуга удалось 42 тысячам пациентов. Инфицированными остаются еще 87 593 человека.

Что с коронавирусом в России?

В России не зарегистрировано новых фактов заражения новым коронавирусом COVID-19, сообщает Роспотребнадзор.

Согласно сообщению, за период мониторинга зарегистрировано 1222 заболевших с признаками ОРВИ, прибывших из КНР. Из этого числа в двух случаях был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», оба пациента — граждане Китая — были выписаны 12 февраля с выздоровлением.

Еще трое заболевших на территории России — это граждане РФ, эвакуированные под карантин в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, где была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.

Их диагноз был подтвержден лабораторными исследованиями в России. У них, как и у других эвакуированных, выраженных симптомов ОРВИ не отмечалось.