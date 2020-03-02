Стало известно, куда уехала больная раком Анастасия Заворотнюк

Новости об Анастасии Заворотнюк сегодня, 2 марта, указывают на то, что известная актриса покинула пределы нашей страны. Для поклонников важно знать, что случилось и как себя чувствует знаменитость на сегодняшний день. По этой причине они ищут информацию, но какие-либо внятные данные найти проблематично. Это напрямую связано с молчанием родственников Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк сегодня: новости 02.03.2020

Буквально накануне стало известно, где находится Заворотнюк. Издание Nation News сообщает, что родственники актрисы отправили ее на лечение в лучшую клинику Италии. Вместе с матерью в Италию отправилась и дочь Анна.

Журналисты предположили, что фотографии дочери Заворотнюк, сделанные недавно в Италии, подтверждают их версию.

Очевидно, что артистка не в России. СМИ бы с легкостью вычислили ее месторасположение. Журналисты предполагают, что актриса находится в Италии.

Ранее сообщалось, что известный телеведущий Андрей Малахов пригласил дочь Заворотнюк на свое шоу. Малахов хочет положить конец слухам, выяснив всю правду о состоянии звезды российских телесериалов.

Информация о страшном заболевании Заворотнюк появились в СМИ в августе прошлого года. По неподтвержденным сведениям, у актрисы выявили рак головного мозга. Ранее от данного заболевания скончалась Жанна Фриске. Впрочем, официальной информации в отношении Заворотнюк до сих пор нет. Родственники актрисы предпочитают молчать и на контакт не идут.