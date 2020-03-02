Самое независимое алтайское вошло синдикат Медузой Дождем ради ответа бюджетной машине

Гендиректор ИД «Алтапресс» Юрий Пургин на учредительном собрании (второй справа)

По инициативе «Новой газеты» в России было создано новое объединение СМИ под названием «Синдикат-100». В него вошло более двух десятков изданий либеральной направленности. От Алтайского края к синдикату присоединился издательский дом «Алтапресс», сообщает НГ.

Как указано в публикации «Новой газеты», главной целью инициативы является независимое освещение проблем России, для чего потребовалось создание «Синдикат-100». По словам главного редактора издания Дмитрия Муратова, объединение СМИ сможет ответить противникам их журналистской работы. «Против нас, против всех собравшихся здесь, работает гигантская, обслуживаемая бюджетом, машина. Но мы можем [ответить]. Самые интересные наши публикации на самые острые темы выпускать одновременно на всех площадках, чтобы их читало гигантское число людей. Я думаю, что нам предстоит очень большая полевая работа. Исследовательская работа. Исследование российской бедности и пожаров, детских болезней и качества лечения, экологии», — заявил Дмитрий Муратов на учредительной встрече синдиката.

В данный момент в объединение вошло 25 СМИ, среди которых и представитель Алтайского края – ИД «Алтапресс». Также в синдикат включены «Эхо Москвы», «Новая газета», «Такие дела», телеканал «Дождь», Znak, издание «Медуза», новосибирская «Тайга.Инфо» и пр. При этом отмечается, что «Синдикат-100» открыт для новых членов, в том числе из мира новых медиа. СМИ, настроенные консервативно, уже отреагировали на создание объединения. «Великолепная компания. Добротная, пахучая», — написало издание «Завтра».

Напомним, что гендиректор ИД «Алтапресс» Юрий Пургин уже попадал в скандальную ситуацию, когда журналисты НТВ отнесли издательский дом к «должникам Госдепа», поскольку Госдепартамент США его якобы финансировал. После этих публикаций руководитель ИД попытался откреститься от такой связи, а от федеральных СМИ в конце 2017 года вовсе появилась информация о том, что Пургин может стать доверенным лицом на тот момент кандидата в президенты РФ Владимира Путина. В итоговый список он так и не попал, однако вскоре был назначен сопредседателем Алтайского реготделения «Общероссийского народного фронта». В 2018 году последовал очередной скандал: после ухода Александра Карлина с поста губернатора Юрий Пургин написал колонку посвященную в том числе на тот момент врио губернатора Виктору Томенко и его образу, которая вызвала серьезную полемику. Руководитель ИД, будто пеняя прошлому губернатору на информационную закрытость, написал, что «не может злободневная повестка дня подменяться стандартными репортажами с награждений», поскольку это создает стену между жителями края и главой региона. Представители медиасреды, знающие внутреннюю кухню процессов в «голубом доме», мягко говоря, удивились словам Пургина. «Алтапресс» сам руку приложил к созданию этой картины, — не понравилась, а теперь решил приложить ногу?» — резонно задалась риторическим вопросом журналист Светлана Шаповалова.