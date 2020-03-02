Турция продолжает дестабилизировать ситуацию в Сирии

Новости Сирии сегодня, 02.03.2020, указывают на то, что турецкая армия изо дня в день осложняет и без того напряженную ситуацию в этой стране. Количество боевых стычек растет на глазах, а одновременно с этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает Россию не вмешиваться. Впрочем, в Кремле уже успели парировать, заметив, что борьба с террористами прекращаться не будет.Сирия 2 марта: новости на сегодняРоссия — единственная страна, военнослужащие которой остаются в Сирии на законных основаниях по просьбе руководства страны. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1″ прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что РФ должна уйти из Сирии.»Россия — это единственная страна, которая имеет в Сирии своих военных на законной основе по просьбе легитимного сирийского руководства. Все остальные военные других стран находятся в Сирии в противоречиях нормам и принципам международного права», — подчеркнул Песков.Он также напомнил, что действия сирийских военных в последние дни «направлены на противодействие террористическим группировкам». «Мы знаем, что по сочинским договоренностям годовалой давности именно Турция была обязана обеспечить режим неактивности этих террористических элементов. К сожалению, эти обязательства Турция не выполнила, и террористы перешли в наступление на сирийские вооруженные силы», — добавил представитель Кремля.Песков также указал, что террористы в Сирии также наносят удары и по российским военным объектам. «Поэтому, несмотря ни на какие заявления, борьба с этими террористическими элементами будет продолжаться», — поведал пресс-секретарь президента.Ситуация в Идлибе на 02.03.2020У деревни Ад-Дар и Аль-Кубра отмечаются столкновения между отрядами «Сирийской национальной армии» и подразделениями правительственных сил с применением средней и тяжелой артиллерии. Позднее оппозиционный ресурс Step News передал, что боевикам удалось закрепиться на своих прежних позициях. Источник также сообщает, что под контроль СНА и «Хайят Тахрир аш-Шам» перешла деревни Фуляйфил, Сафухан и населенный пункт Хазарин, в окрестностях которого завязались бои утром.Подконтрольный боевикам «Хайят Тахрир аш-Шам» медиаресурс «Ибаа» сообщил, что к линиям обороны сирийской армии у Хазарина был направлен заминированный автомобиль, управляемый террористом-смертником. Боевика удалось нейтрализовать на подступах, военнослужащие нанесли по автомобилю удар из противотанковой ракетной установки.

По данным сирийского государственного агентства новостей SANA, число турецких беспилотников, уничтоженных сирийскими ПВО в Идлибской зоне деэскалации достигло трех. Днем один из них был сбит у Серакиба, позднее был ликвидирован второй, в ответ на что ВВС Турции пренебрегли введением бесполетной зоны над Идлибом и подбили два самолета Су-24 сирийской армии.Обзор бое в Сирии от 2 марта 2020На фоне того, как турецкая армия начала перевооружать джихадистов, предоставляя им современное оружие, Россия не осталась в стороне и увеличила помощь сирийской правительственной армии.По словам морского наблюдателя Йорука Исика, российский военный корабль был замечен проходящим через пролив Босфор в Средиземное море в пятницу.По его словам Большой десантный корабль класса «Орск» из 197-й бригады Черноморского флота прошел пролив Босфор, направляясь в порт Тартус на западе Сирии.Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам», которые с недавнего времени начали получать значительную непрямую поддержку со стороны Турции, похвастались военными трофеями, захваченными у сирийской армии под городом Серакиб.В наступлении также участвовали турецкие наёмники из «Национального фронта освобождения», однако, так как основной наземный штурм был предпринят именно членами «ан-Нусры», все «призы» достались им.Среди наиболее ценных трофеев:Танк Т-90АТри танка Т-72, (один из них дополнительно обшит экранами, «уголковой броней»)Танк Т-55АТри БМП 1.Накануне во второй половине дня появились сообщения от местных источников о том, что в западных районах города Алеппо прогремело несколько взрывов, предполагая, что жилые кварталы города в очередной раз были обстреляны террористами. Позднее источники в социальных сетях передавали, что ракетного обстрела в районе аз-Захре не отмечалось, взрывы был спровоцированы детонацией мин, оставленных боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам».15 февраля административный центр провинции город Алеппо полностью был освобожден от исламистских бандформирований, в частности, удерживаемые террористами в течении восьми лет западные окраины. Однако при отступлении боевики минировали территорию, чтобы замедлить продвижение правительственных войск. В район для проведения работ по разминированию была направлена группа саперов.Как сообщает портал Al Mohrar, военный аэродром в районе Найраб приостановил на время работу по причине активности на юге провинции ударных беспилотников турецкой армии.