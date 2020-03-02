Россия отказалась гарантировать безопасность для турецкой авиации в Сирии

Из Сирии приходят неутешительные новости, которые свидетельствуют о нежелании отдельных государств соглашаться с установлением мира на этой земле. Несмотря на многочисленные успехи российской армии, о чем ранее сообщал наш сайт N4k.Ru, террористы получают поддержку со стороны турецкой армии, тогда как лидер Турции призывает Россию не мешать ему в сирийском пространстве.Россия — Сирия: новости последних часовРоссийский Центр по примирению враждующих сторон указывает на то, что после «закрытия неба» над Идлибом сирийскими властями, турецкая авиация может подвергаться опасности. Кроме того, российские представители указывают на то, что «закрытие неба» над Идлибом стало следствием эскалации конфликта в регионе.После того, как сирийские власти закрыли доступ в воздушное пространство Идлиба, гарантировать безопасность турецкой авиации в этом регионе больше нельзя, заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.Журавлев также указал, что закрытие воздушного пространства над Идлибом связано с резко обострившейся обстановкой в небе над провинцией — например, ранее сообщалось об уничтожении двух самолетов сирийских ВВС в этом регионе.Причина вовлечения турецких военнослужащих в конфликт в Идлибе связывается с гибелью турецких военнослужащих, которые попали под обстрел сирийской артиллерии в конце января. При этом, сирийцы обстреливали позиции террористов, и что в районе позиций незаконных вооруженных формирований — до сих пор остается открытым вопросом.В этой связи напомним о том, что 29 февраля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что попросил президента РФ Владимира Путина оставить Турцию «один на один» с властями Сирии. Перед этим лидеры двух стран провели беседу по телефону, в ходе которой договорились о встрече для обсуждения ситуации в сирийской провинции Идлиб, обострившейся в конце января 2020 года.Карта боевых действий на сегодня, 2 марта: обзор свежих событий

Иранский консультативный центр в Сирии сообщил, что несколько его солдат было убито в ходе ударов турецких беспилотников и артиллерии по сирийским войскам в провинции Идлиб.В официальном заявлении центра говорится, что турецкие военные атаковали иранские войска в районе шоссе Алеппо-Дамаск, известного как M5.В иранском центре пригрозили, что могут атаковать турецкие войска в Идлибе, если получат приказ от политического руководства или сложившаяся ситуация повторится.»Иранский консультативный центр и моджахеды фронта сопротивления призывают турецкие силы действовать рационально в интересах сирийского и турецкого народов, напоминая турецкому народу, что их сыновья уже месяц находятся в пределах досягаемости наших сил и мы могли бы взять реванш, но мы пока не сделали этого. Мы призываем их [турецкий народ] оказать давление на турецкое руководство, чтобы оно пересмотрело свои решения», — говорится в заявлении.Стоит отметить, ранее ливанские источники сообщили, что девять боевиков «Хезболлы» были убиты в ходе недавних ударов турецких беспилотников по провинции Идлиб.Протурецкие исламисты из «Национального фронта освобождения» опубликовали свежий отчет в видео формате, на котором показано уничтожение объектов сирийской армии под городом Серакиб.Примечательно, что координаты, по которым работали джихадисты были собраны турецкими беспилотниками (обыкновенными квадрокоптерами). Не менее интересным является тот факт, что боевики получали цели для уничтожения находясь уже на позициях.Командование «Национального фронта освобождения» выпускает на «свободную охоту» множество мобильных расчетов, вооруженных противотанковыми ракетными системами.Последние, получают свой «квадрат» (территорию, на которой работают), зачастую действуют по обстоятельствам, (если замечают врага, сами принимают решение: атаковать или нет). Командование в свою очередь, имея данные с турецких беспилотников, «рассылает заказы» по квадратам, руководствуясь принципом дальности расстояния.Таким образом за последние несколько дней была уничтожена одна БМП сирийской армии, один расчет ПТРКа и одна укрепленная позиция.