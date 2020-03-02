В Кремле назвали темы предстоящих переговоров Путина и Эрдогана

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Москве обсудят, как выполняются сочинские договоренности по Сирии, заявил в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«(Предстоит) сопоставить точки зрения относительно того, как выполняются сочинские договоренности», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопрос, что же будет главным на переговорах Путина и Эрдогана.

Также он добавил, что предстоит уточнить, какие ранее взятые на себя обязательства «стороны должны выполнить».