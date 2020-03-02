Йенс Дебюссере об инциденте с Джанни Москоном на гонке Kuurne-Brussel-Kuurne-2020

30-летний бельгийский гонщик профессиональной команды B&B Hotels — Vital Concept p/b KTM Йенс Дебюссере (Jens Debusschere) оказался в центре внимания после финиша классики Kuurne-Brussel-Kuurne-2020 как пострадавший во время завала. Но Дебюссере пострадал не из-за падения, а получив удар велосипедом, который Джанни Москон (Ineos) отбросил в поисках своего велосипеда.

После финиша гонки в интервью Cyclingnews Йенс Дебюссере сказал, что ему повезло, что успел закрыть рукой лицо, в противном случае пострадал бы сильнее. Джанни Москон был дисквалифицирован, а Йенс Дебюссере финишровал в гонке с порезом на руке.

Йенс Дебюссере: «Во время гонки сильно шла кровь, потому что я не видел, насколько глубоким был порез. Сейчас вроде бы всё в порядке, заживёт через день или два.

Я свалился в канаву и выползал оттуда, когда получил велосипедом, даже не своим велосипедом, прямо по голове. Мне пришлось поднять руку, чтобы защитить лицо. Велосипед ударил меня передней звёздочкой, я смог его оттолкнуть. В такие моменты ты полон адреналина, но потом понимаешь, что лучшее, что можно сделать, — вернуться на велосипед. Хотя чувствуешь разочарование, в такой ситуации нельзя долго раздумывать, а надо как можно скорее возвращаться в пелотон. В таких гонках нельзя терять много времени.

Не понимаю, зачем было так поступать? Это Фландрия, типичная ситуация в такой гонке, где надо быть внимательным от старта до финиша. Здесь нервные гонки, случается, что приходится останавливаться или тормозить. На такой дистанции это самое важное. Мы спринтовали у подножия Кот-де-Трийё, потом восстанавливались в Трийё, потом ещё один спринт к Ауде Кваремонту. На том отрезке гонки ещё ничего не потеряно, если сразу садишься на велосипед и продолжаешь. Не было необходимости так реагировать.

Я поговорил с комиссаром UCI, который отметил, что если они видят, что гонщик подвергает опасности себя, коллег или болельщиков, они снимают его с гонки. Это касается также о езде по велодорожкам и тротуарам. Сегодняшний случай – это действия, неприемлемые по отношению к коллегам.

Была уже серия инцидентов, и всегда они касались одного парня. Не только этот случай, были и другие. Если спросите в пелотоне, что они о нём думают, 90% отреагируют негативно.

Конечно, в пелотоне больше уважения проявляется к гонщикам из крупных команд. Ты освобождаешь им пространство. Так поступаем, когда проезжают гонщики Quick-Step и Ineo тоже. И это не значит, что надо толкаться. Есть большая разница с тем, как ведёт, например, Люк Роу, который всегда вежлив. С Москоном не так. Такой он человек и больше не изменится».