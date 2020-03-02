В Москве известный писатель избил скандального блогера Андрея Петрова

Конфликт произошел из-за громкой музыки в квартире Петрова.

Известный блогер Андрей Петров и его друг Дмитрий Городецкий попали в больницу после избиения в подъезде московского дома.

Как сообщает Mash, молодые люди громко слушали музыку в квартире, это не понравилось соседу, который вызвал их на разговор.

Петров решил защищаться перцовым баллончиком и обрызгал мужчину.

Дмитрий Городецкий

На помощь соседу пришел еще один житель дома, главный редактор «Учительской газеты» Арслан Хасавов. В стычке с ним, Петров получил травмы, в частности у него сорван накладной ноготь. Видео конфликта опубликовал канал 112.

Арслан Хасавов приходится сыном известному адвокату Дагиру Хасавову. После инцидента он написал развернутый пост, в котором попросил обратить внимание на корректный тон своего общения с Петровым.

Хасавов рассказал, что Петров снимает в доме квартиру, нередко к нему по вызову приезжает полиция, однако двери он им не открывает. По словам Хасавова, Петров дважды распылил баллончик – второй раз это было в подъезде.

«Уже ничего не видя, я постарался задержать хоть кого-нибудь из них и схватил ещё одного так называемого блоггера. Тот пытался вырваться и упал на пол, потянув и меня за собой. Эта веселая компания стала пинать меня ногами по спине», – рассказал журналист.

В Сети опубликовано видео тусовки в квартире Петрова, после которой и разгорелся скандал.

По версии Петрова, это Арслан Хасавов напал на него и брызнул баллончиком, а затем бил его и его Городецкого, в том числе ногами по голове.

«Он живет в соседней квартире от моей, и уже полтора месяца травит меня. Раньше скидывал в общие чаты дома мои видео, клипы. Вызывал полицию на меня, когда музыка играла дома», – рассказал бьюти-блогер телеканалу 360.

Напомним, что в феврале 2020 года Андрей Петров был гостем программы «Прямой эфир» в редакции издания «Блокнот». Во время интервью блогер коснулся темы гомосексуализма в среде российской эстрады, а также рассказал о своих предпочтениях в музыке.