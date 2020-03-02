Moody’s: Отрицательные процентные ставки в Турции подрывают доверие инвесторов

Отрицательные реальные процентные ставки, ситуация, когда уровень инфляции гораздо выше по сравнению с процентными ставками по кредитам, будут способствовать ещё большему сокращению процентов по внутренним депозитам, отмечается в докладе.

Moody’s добавило, что снижение процентных ставок по внутренним депозитам может привести к увеличению долларизации, практике замены национальной валюты на доллары, указывает Duvar.

Таким образом, учитывая все другие факторы, способствующие непредсказуемости инвестиционной безопасности, из-за отрицательных реальных процентных ставок Турция становится опасной для инвесторов, а инвестиции в страну не оправдывают себя, предупреждает Moody’s.

Падение доверия инвесторов может усугубить снижение доверия вкладчиков, ставшее следствием долларового регулирования, ведённого в мае 2019 года, говорится в отчёте.