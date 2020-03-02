В России резко сократили выдачу кредитных карт

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Keith Srakocic/AP

В начале 2020 года российские банки резко ограничили выдачу кредитных карт населению, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК, ссылаясь на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

Как стало известно, в январе банки выдали 540 тысяч таких карт. В этом месяце их было оформлено на 21,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

При этом на 22,7%, до 22,8 млрд руб также упал суммарный лимит по кредиткам.

Отмечается, что выдача кредитных карт населению в январе 2020 года уменьшилась первый раз за пять лет в данном месяце.

Как сообщило издание, на это повлияли меры Центробанка, который ведет борьбу с нездоровым ростом потребительского кредитования.

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