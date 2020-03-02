Индексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса

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AP
По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.
Так, индекс Dow Jones снизился на 3,83%, достигнув 25 925,17 пункта.
При этом NASDAQ упал на 4,08% — до 8614 пункта.
В свою очередь индекс S&P 500 обрушился на 3,36%. Его показатели установились на отметке в 3011,61 пункта.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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