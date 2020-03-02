Трамп: выход Буттиджича из президентской гонки обернется поражением для Сандерса

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Carlos Barria/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что выход экс-мэра города Саут-Бенд (штат Индиана) Пита Буттиджича из предвыборной гонки за выдвижение кандидатом в президенты США от демократической партии обернется поражением для сенатора-демократа Берни Сандерса. Об этом он написал в своем Twitter.

По его мнение, голоса Буттиджича теперь заполучит «сонный Джо Байден».

«Очень подходящее время. Вот теперь демократы по-настоящему выведут Берни из игры. Никакого выдвижения, снова!», — написал Трамп.

Ранее стало известно о намерении Буттиджича выйти из предвыборной гонки.

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